Сборная России по хоккею победила США на ЧМ-2019, Людовит Рейс перейдет в «Барселону», определено количество участников ЧМ-2022 в Катаре. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 апреля.

1. Сборная России огласила заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Очередные матчи отборочного этапа Евро-2020 состоятся 8 и 11 июня соответственно.

2. «Барселона» согласовала трансфер 18-летнего голландца

Новичком «сине-гранатовых» станет полузащитник Людовит Рейс.

3. «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы

Клубы не смогли реализовать более половины квот на финальный матч в Баку.

4. В чемпионате мира в Катаре примут участие 32 команды

Увеличение числа участников до 48 команд отложено как минимум до 2026 года.

5. Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи подозревают в даче взятки на 3,5 млн долларов

Следствие считает, что миллиардер нечестным путем помог Катару получить право на проведение ЧМ-2019 по легкой атлетике.

6. Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Российский вратарь подписал новый договор со швейцарским клубом.

7. ЧМ-2019 по хоккею. Сборная России победила США

Принципиальный соперник повержен в 1/4 финала.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею