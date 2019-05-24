Сборная России по хоккею победила США на ЧМ-2019, Людовит Рейс перейдет в «Барселону», определено количество участников ЧМ-2022 в Катаре. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 26 апреля.
1. Сборная России огласила заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром
Очередные матчи отборочного этапа Евро-2020 состоятся 8 и 11 июня соответственно.
2. «Барселона» согласовала трансфер 18-летнего голландца
Новичком «сине-гранатовых» станет полузащитник Людовит Рейс.
3. «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА более 6000 билетов на финал Лиги Европы
Клубы не смогли реализовать более половины квот на финальный матч в Баку.
4. В чемпионате мира в Катаре примут участие 32 команды
Увеличение числа участников до 48 команд отложено как минимум до 2026 года.
5. Президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи подозревают в даче взятки на 3,5 млн долларов
Следствие считает, что миллиардер нечестным путем помог Катару получить право на проведение ЧМ-2019 по легкой атлетике.
6. Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Российский вратарь подписал новый договор со швейцарским клубом.
7. ЧМ-2019 по хоккею. Сборная России победила США
Принципиальный соперник повержен в 1/4 финала.
Фото: Global Look Press