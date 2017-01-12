Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

сборная России

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Российская команда осталась на 56-м месте.

Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте организации.

Лидером остается сборная Аргентины с 1634 очками. Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Аргентина — 1634 очка,
2. Бразилия – 1544,
3. Германия – 1433,
4. Чили — 1404,
5. Бельгия – 1368,
6. Колумбия – 1345,
7. Франция – 1305,
8. Португалия – 1229,
9. Уругвай – 1187,
10. Испания – 1166

56 (56). Россия — 592.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА

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Лидия Дидык
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