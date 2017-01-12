Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Российская команда осталась на 56-м месте.
Сборная России осталась на 56-м месте в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлен на официальном сайте организации.
Лидером остается сборная Аргентины с 1634 очками. Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Аргентина — 1634 очка,
2. Бразилия – 1544,
3. Германия – 1433,
4. Чили — 1404,
5. Бельгия – 1368,
6. Колумбия – 1345,
7. Франция – 1305,
8. Португалия – 1229,
9. Уругвай – 1187,
10. Испания – 1166
…
56 (56). Россия — 592.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА