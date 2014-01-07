Сборная России опубликовала состав на Олимпиаду-2014

Автор: Еженедельник «Футбол» 1 Comments

Тренерский штаб сборной России по хоккею опубликовал состав на олимпийский турнир в Сочи. Главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов вызвал следующих игроков:

Вратари: Сергей Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Семен Варламов (Колорадо Эвеланш), Александр Еременко (Динамо, М).
Защитники: Антон Белов (Эдмонтон Ойлерз), Вячеслав Войнов (Лос-Анджелес Кингз), Алексей Емелин, Андрей Марков (оба — Монреаль Канадиенз), Евгений Медведев, Илья Никулин (оба — Ак Барс), Никита Никитин, Федор Тютин (оба — Коламбус Блю Джэкетс).


Нападающие: Артем Анисимов (Коламбус Блю Джэкетс), Павел Дацюк (Детройт Ред Уингз), Илья Ковальчук (СКА), Денис Кокарев, Сергей Соин (оба — Динамо, М), Николай Кулемин (Торонто Мейпл Лифс), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз), Валерий Ничушкин (Даллас Старз), Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Александр Попов (Авангард), Александр Радулов (ЦСКА), Владимир Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Алексей Терещенко (Ак Барс), Виктор Тихонов (СКА).
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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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