Сборная России огласила расширенный состав для подготовки к ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России обнародовал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира-2018 (35 игроков для расширенной заявки по Регламенту ФИФА, 28 игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор в Новогорск).

Для подготовки к чемпионату мира на сбор в Новогорск (18-20 мая) и Австрию (20-31 мая) Станиславом Черчесовым вызваны следующие 28 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург)

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Александр Ташаев («Динамо» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва)

Также в расширенный список включены еще 7 игроков.

Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив» Москва), Дмитрий Комбаров («Спартак» Москва), Денис Глушаков («Спартак» Москва), Антон Швец («Ахмат» (Грозный), Антон Заболотный («Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Зенит» Санкт-Петербург).

Станислав Черчесов вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров команд ЧМ-2018

18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве.

Источник: официальный сайт РФС

Фото: Сергей Дроняев

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1