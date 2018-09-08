Сборная России обыграла Турцию, Алишер Усманов может стать владельцем «Чарльтона», Неймар захотел вернуться в «Барселону». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 сентября.
1. Лига наций. Россия одержала победу над Турцией
Решающий гол на счету Артема Дзюбы, вышедшего на игру с капитанской повязкой.
2. Алишер Усманов может приобрести «Чарльтон»
Ранее российский бизнесмен продал свою долю акций лондонского «Арсенала».
3. Неймар попросил представителя «Барселоны» помочь ему вернуться в клуб
При этом бразилец не исключает своего перехода в мадридский «Реал».
4. Дик Адвокат может возглавить «Утрехт»
В этом клубе 34 года назад голландец завершил игровую карьеру.
5. Годовая прибыль «Реала» выросла на 46%
Доходы «галактикос» растут от сезона к сезону.
Фото: Global Look Press