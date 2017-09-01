Сборная России назвала пять причин посетить игру против «Динамо»

Российская национальная сборная опубликовала в Twitter видео, где перечислила пять причин прийти на контрольный матч против московского «Динамо». Встреча состоится 3 сентября на «Арене Химки».
– Друзья, приходите, мы ждем вас! – говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Причина первая: матч будет контрольным, а не товарищеским, — в этом нас уверяет Станислав Черчесов.
Причина вторая: высокая мотивация и многочисленные дебютанты.
Причина третья: возможный дебют Константина Рауша.
Причина четвертая: чествование женской молодежной сборной России, обладателя бронзы последней Универсиады.
Причина пятая: бесплатная возможность посмотреть на то, как форвард «Динамо» Кирилл Панченко сыграет против своего же клуба.
5 причин прийти на матч @TeamRussia против "Динамо"
Друзья, приходите, мы ждем вас! pic.twitter.com/sQgKj73pKX
— Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2017
Сбор российской национальной команды начался 28 августа. Ее главный тренер Станислав Черчесов решил предоставить отдых лидерам, вызвав в команду ближайших резервистов и дебютантов.
Национальная команда во второй раз проводит товарищескую встречу с российским клубом. В 2001 году сборная России разгромила махачкалинский «Анжи» со счетом 7:1.
Фото: РФС
Источник: twitter РФС