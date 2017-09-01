Сборная России назвала пять причин посетить игру против «Динамо»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Сборная России

Российская национальная сборная опубликовала в Twitter видео, где перечислила пять причин прийти на контрольный матч против московского «Динамо». Встреча состоится 3 сентября на «Арене Химки».

– Друзья, приходите, мы ждем вас! – говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Причина первая: матч будет контрольным, а не товарищеским, — в этом нас уверяет Станислав Черчесов.

Причина вторая: высокая мотивация и многочисленные дебютанты.

Причина третья: возможный дебют Константина Рауша.

Причина четвертая: чествование женской молодежной сборной России, обладателя бронзы последней Универсиады.

Причина пятая: бесплатная возможность посмотреть на то, как форвард «Динамо» Кирилл Панченко сыграет против своего же клуба.

Сбор российской национальной команды начался 28 августа. Ее главный тренер Станислав Черчесов решил предоставить отдых лидерам, вызвав в команду ближайших резервистов и дебютантов.

Национальная команда во второй раз проводит товарищескую встречу с российским клубом. В 2001 году сборная России разгромила махачкалинский «Анжи» со счетом 7:1.

Фото: РФС
Источник: twitter РФС

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