Сборная России назвала пять причин посетить игру против «Динамо»

Российская национальная сборная опубликовала в Twitter видео, где перечислила пять причин прийти на контрольный матч против московского «Динамо». Встреча состоится 3 сентября на «Арене Химки».

– Друзья, приходите, мы ждем вас! – говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Причина первая: матч будет контрольным, а не товарищеским, — в этом нас уверяет Станислав Черчесов.

Причина вторая: высокая мотивация и многочисленные дебютанты.

Причина третья: возможный дебют Константина Рауша.

Причина четвертая: чествование женской молодежной сборной России, обладателя бронзы последней Универсиады.

Причина пятая: бесплатная возможность посмотреть на то, как форвард «Динамо» Кирилл Панченко сыграет против своего же клуба.

5 причин прийти на матч @TeamRussia против "Динамо"

Друзья, приходите, мы ждем вас! pic.twitter.com/sQgKj73pKX — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2017

Сбор российской национальной команды начался 28 августа. Ее главный тренер Станислав Черчесов решил предоставить отдых лидерам, вызвав в команду ближайших резервистов и дебютантов.

Национальная команда во второй раз проводит товарищескую встречу с российским клубом. В 2001 году сборная России разгромила махачкалинский «Анжи» со счетом 7:1.

Фото: РФС

Источник: twitter РФС

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