Сборная России может сыграть товарищеские матчи с Испанией и Италией

РФС ведет переговоры с одними из лучших сборных мира о проведении товарищеских встреч. Об этом заявил президент организации Виталий Мутко.

«На данный момент РФС ведет переговоры с Аргентиной и Бразилией, а у Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договорённость, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберётся на чемпионат мира», — заявил Мутко.

Напомним, ближайшие контрольные игры перед Кубком конфедераций Россия проведет в начале июня. Соперники команды Станислава Черчесова — Венгрия и Чили.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС