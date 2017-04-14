Сборная России может сыграть товарищеские матчи с Испанией и Италией

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Россия

РФС ведет переговоры с одними из лучших сборных мира о проведении товарищеских встреч. Об этом заявил президент организации Виталий Мутко.

«На данный момент РФС ведет переговоры с Аргентиной и Бразилией, а у Франции есть обязательство сыграть с нами второй матч, с Испанией есть предварительная договорённость, с Италией обсуждаем. Сейчас ситуация зависит от того, кто быстрее отберётся на чемпионат мира», — заявил Мутко.

Напомним, ближайшие контрольные игры перед Кубком конфедераций Россия проведет в начале июня. Соперники команды Станислава Черчесова — Венгрия и Чили.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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