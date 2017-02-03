Сборная России может сыграть со сборной Чили перед Кубком конфедераций

В июне, перед стартом Кубка конфедераций сборная России может провести товарищескую игру с другим участником турнира – командой Чили. Матч для россиян должен стать домашним.

Южноамериканцы, попавшие в группу B, проводят первый поединок Кубка конфедераций в Москве, на стадионе «Открытие» 18 июня.

Предположительно встреча с Россией станет последней для чилийцев в рамках подготовки к турниру. Переговоры о точной дате и месте проведения матча продолжаются.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс