Сборная России может сыграть со сборной Чили перед Кубком конфедераций

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Чили

В июне, перед стартом Кубка конфедераций сборная России может провести товарищескую игру с другим участником турнира – командой Чили. Матч для россиян должен стать домашним.

Южноамериканцы, попавшие в группу B, проводят первый поединок Кубка конфедераций в Москве, на стадионе «Открытие» 18 июня.

Предположительно встреча с Россией станет последней для чилийцев в рамках подготовки к турниру. Переговоры о точной дате и месте проведения матча продолжаются.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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