Сборная России – лучшая по среднему пробегу на групповом этапе ЧМ среди попавших в плей-офф

Стали известны показатели всех команд-участниц ЧМ-2018 по пробегу на групповом этапе. Россияне — среди лучших.

Сборная России заняла третье место по среднему пробегу (110 километров за матч), уступив только Сербии (113 км) и Германии (112 км). При этом стоит отметить, что в матче с Уругваем (98 км) Россия около часа играла вдесятером.

Россиянам также принадлежит лучший показатель по пробегу в конкретном матче – 118 километров с Саудовской Аравией. Среди вышедших в плей-офф команд Россия лидирует по среднему пробегу.

Из первых пяти сборных по этому показателю в плей-офф попали только россияне. Худшая сборная по среднему пробегу – Япония (96 км). На их же счету и худший матч по пробегу за весь турнир – 83 километра в 3-м туре с Польшей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Daily Mail

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»