Сборная России готовится противостоять чемпионам Европы — Португалии. Онлайн дня

Россия впервые в истории проводит Кубок конфедераций — турнир, предшествующий чемпионату мира. После первого тура наша сборная идет на первом месте, но сегодня ей предстоит встретиться с фаворитом группы А — Португалией. Еженедельник «Футбол» продолжает освещать главное событие футбольного лета и приглашает Вас на онлайн турнира.

12:20 — Сборная Португалии по футболу является фаворитом предстоящего матча Кубка конфедераций против России, считают букмекеры William Hill. Ставки на победу действующих чемпионов Европы принимаются с коэффициентом 1,95. На ничью — 3,40. Коэффициент на победу подопечных Станислава Черчесова составляет 4,00 (с) «Интерфакс»

12:10 — игрок сборной России Александр Ерохин рассказал о словах Станислава Черчесова после матча с Новой Зеландией и поделился мыслями о противостоянии с Криштиану Роналду.

«Черчесов сказал, что как только кончилась эта игра, то сразу начинается подготовка к следующей. Можно, конечно, немного порадоваться, но в голове уже необходимо держать следующего соперника — Португалию.

Сдержать Криштиану Роналду нужно прежде всего командной и дисциплинированной игрой. Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках. Проблемы Роналду с налоговой службой в Испании? Я уверен, что его эти разговоры сейчас не особо волнуют. Думаю, на такого профессионала, как Роналду, подобного рода давление абсолютно никак не влияет» (с) «Известия»

12:00 — Президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу предстоящих матчей сборной России.

«Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьёзными шагами, ребята готовятся, команда обновлённая. Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счёте спорт, футбол. Будет один победитель.

В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же всё время вокруг этого льнём, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать всё, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет» (с) «Интерфакс»

Фото: Сергей Дроняев, пресс-служба сборной России, Global Look Press

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