Сборная России близка к антирекорду, вечеринка мексиканцев. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 июня.
1. Матч за Суперкубок Италии пройдет в январе в Саудовской Аравии.
«Ювентус» и «Милан» разыграют трофей 13 января 2019 года.
2. Игроки сборной Мексики устроили вечеринку с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018.
3. В ФНЛ приняли календарь и утвердили состав участников.
В турнире сойдутся 20 команд, каждая из которых проведет 38 матчей.
4. Cборная России близка к повторению антирекорда.
Команда Станислава Черчесова не может победить в семи матчах подряд.
5. «Ростов» выкупил Аяза Гулиева у «Спартака».
Контракт ростовчан с полузащитником рассчитан на 4 года.
6. Петербургское «Динамо» будет переименовано в ФК «Сочи».
Фото: Сергей Дроняев