Сборная России близка к антирекорду, вечеринка мексиканцев. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 6 июня.

1. Матч за Суперкубок Италии пройдет в январе в Саудовской Аравии.

«Ювентус» и «Милан» разыграют трофей 13 января 2019 года.

2. Игроки сборной Мексики устроили вечеринку с 30 проститутками перед поездкой на ЧМ-2018.

3. В ФНЛ приняли календарь и утвердили состав участников.

В турнире сойдутся 20 команд, каждая из которых проведет 38 матчей.

4. Cборная России близка к повторению антирекорда.

Команда Станислава Черчесова не может победить в семи матчах подряд.

5. «Ростов» выкупил Аяза Гулиева у «Спартака».

Контракт ростовчан с полузащитником рассчитан на 4 года.

6. Петербургское «Динамо» будет переименовано в ФК «Сочи».

Фото: Сергей Дроняев

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