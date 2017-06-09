Сборная Мексики обыграла сборную Гондураса в рамках отбора к ЧМ-2018

Автор: Футбол в сомбреро 0

Сборная Мексики обыграла национальную команду Гондураса в матче отборочного этапа чемпионата мира со счетом 3:0. Встреча проходила на стадионе «Ацтека».

Освальдо Аланис открыл счет с передачи Хонатана дос Сантоса, Ирвин Лосана после результативного паса Эктора Эрреры удвоил преимущество хозяев, а Рауль Хименес установил окончательный счет — ему ассистировал Карлос Вела.

Состав команд:

Мексика, Гондурас

Сборная Мексики — Сборная Гондураса — 3:0 (1:0)

1:0 — Аланис (34),

2:0 — Лосано (63),

3:0 — Хименес (66).


Положение команд:

Отборочный раунд ЧМ-2018. Зона КОНКАКАФ

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Фото: Global Look Press, MyScore
Видео: YouTube

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