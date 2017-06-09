Сборная Мексики обнародовала состав для участия в Кубке конфедераций-2017

Хуан Карлос Осорио определился с заявкой на предстоящий Кубок конфедераций. В список 23-х вошел Чичарито, Маркес и Очоа.

Вратари: Родольфо Кота («Гвадалахара»), Гильермо Очоа («Гранада»), Альфредо Талавера («Толука»);

Защитники: Нестор Араухо («Сантос Лагуна»), Карлос Сальседо («Фиорентина»), Рафаэль Маркес («Атлас»), Диего Рейес («Эспаньол»), Эктор Морено (ПСВ), Луис Рейес («Атлас»);

Полузащитники: Хонатан дос Сантос («Вильярреал»), Мигель Лайюн («Порту»), Джовани дос Сантос («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эктор Эррера, Хесус Корона (оба – «Порту»), Карлос Вела («Реал Сосьедад»), Хавьер Акино («Тигрес»), Освальдо Аланис («Гвадалахара»), Андрес Гуардадо (ПСВ);

Нападающие: Марко Фабиан («Айнтрахт» Франкфурт), Хавьер Эрнандес («Байер»), Рауль Хименес («Бенфика»), Орибе Перальта («Америка»), Ирвинг Лосано («Пачука»).

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Соперниками сборной Мексики на групповом этапе будут команды России, Новой Зеландии и Португалии.

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Источник: официальный сайт FIFA

Фото: Global Look Press

Футбол в сомбреро Авторский блог Юрия Алеманова о сборной Мексики, участнике Кубка конфедераций-2017. Последние новости, интервью, составы и фото с турнира.