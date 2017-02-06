Сборная Камеруна стала последним участником Кубка конфедераций 2017

Вот и подошел к концу Кубок африканских наций (КАФ). В финале встречались сборная Египта и сборная Камеруна.

Сборная Египта открыла счет на 22-ой минуте встречи – полузащитник «Арсенала» Эльнени огорчил Фабриса Ондоа. Голкипер хоть и закрывал ближний угол, но Эльнени послал мяч прямо под перекладину.

Равным счет стал уже во втором тайме – точным ударом головой отметился Николя Н’Кулу. Все шло к дополнительному времени, но нападающий Камеруна и турецкого «Бешикташа» подарил своей команде чемпионский титул за 2 минуты до окончания основного времени. Венсан Абубакар получил передачу со своей половины поля, принял его на грудь, мастерски перекинул защитника египтян, и следующим касанием послал мяч в сетку ворот Эссама Эль-Хаддари.

2:1 и Камерун стал пятикратным чемпионом КАФ.

Отметим, что камерунские футболисты стали последними участниками Кубка конфедераций в России. Африканская сборная будет выступать в группе «B».

Группа А: Россия, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B: Германия, Чили, Австралия, чемпион кубка Африки.

16 матчей кубка пройдут в четырех городах России: Санкт-Петербург, Казань, Москва, Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»