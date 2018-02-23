Сборная Германии по хоккею вышла в финал Олимпийских Игр-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Матч 1/2 финала в олимпийском хоккейном турнире завершился сенсацией. Германия обыграла Канаду в основное время.

После первого периода немцы минимально вели, а вторая 20-минутка завершилась со счетом 4:1. В третьем периоде канадцы довели отставание в счете до минимального (4:3), но перевести игру в овертайм им не удалось.

Таким образом, немцы сыграют в финале ОИ со сборной России. Решающая игра хоккейного турнира в Южной Корее пройдет 25 февраля в 7:10 по московскому времени.

Фото: пресс-служба Олимпийских Игр в Пхенчхане
Источник: еженедельник «Футбол»

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