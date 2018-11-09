Сборная Германии назвала состав на игры с Россией и Голландией

Тренерский штаб сборной Германии определился с составом на товарищеский матч с Россией и встречу Лиги наций с Голландией. Игры состоятся 15 и 19 ноября.

Вратари: Бернд Лено («Арсенал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Никлас Зюле, Матс Хуммельс (оба – «Бавария»), Тило Керер («ПСЖ»), Антонио Рюдигер («Челси»), Джонатан Та («Байер»), Йонас Гектор («Кельн»), Нико Шульц («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Юлиан Брандт, Кай Хавец (оба – «Байер»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Томас Мюллер (все – «Бавария»), Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Тони Кроос («Реал»), Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд), Себастьян Руди («Шальке»), Лерой Сане («Манчестер Сити»).

Нападающие: Тимо Вернер («Лейпциг»), Марк Ут («Шальке-04»).

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер сборной Германии