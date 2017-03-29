Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бразилия

Сборная Бразилии, разгромив Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018, обеспечила себе выход в финальную часть турнира. Таким образом, бразильская команда стала первой после страны-хозяйки России, квалифицировавшейся на чемпионат мира.

В 14 турах пятикратные чемпионы мира одержали 10 побед и потерпели всего 1 поражение, набрав 33 очка.

За 4 тура до конца оставшиеся три места, гарантирующие попадание на ЧМ-2018 от Южной Америки, занимают Колумбия, Уругвай и Чили.

Аргентине, идущей на 5-м месте, придется играть стыковые матчи с представителем Океании.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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