Сборная Бразилии не сыграет с командой России в июне

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Россия - Бразилия

Сборная Бразилии по футболу не планирует проводить товарищескую игру с командой России в июне. Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что стороны изучают вопрос проведения матча.

Тема была предварительно оговорена в октябре. Позже Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России, но июньская дата их не устраивает.

«У нас есть определенные новости относительно июньских матчей. Бразилия сыграет со сборными Аргентины и Австралии», – заявили в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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