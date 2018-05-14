Впервые за 15 лет сборная Белоруссии по хоккею покинула элитный дивизион ЧМ. После поражения от австрийцев белорусы потеряли шансы на сохранение места в основной обойме хоккейных сборных мира.

На проходящем в Дании чемпионате мира определилась первая команда, покидающая элитный дивизион. В матче аутсайдеров группы А сборная Австрии разгромила Белоруссию со счетом 4:0. После этого поражения белорусы потеряли шансы на сохранение места в элите. По итогам шести туров команда не набрала ни одного очка, потерпев шесть поражений кряду с общим счетом 4:29. Таким образом, белорусы впервые за 15 лет вылетели в первый дивизион чемпионата мира.

«Извиняюсь за такой позор перед болельщиками. Если австрийцам ни одного гола не забивать, то…» — сказал после матча капитан команды Александр Павлович. Его партнер по сборной голкипер Виталий Трус отметил, что хоккеистам стыдно возвращаться домой после такого результата. Однако уже известно, что белорусы смогут гарантированно вернуться в элитный дивизион к ЧМ-2021. Дело в том, что они станут хозяевами турнира совместно с Латвией. По традиции страна-хозяйка чемпионата мира автоматически становится одним из участников турнира.

Что касается сборной Австрии, то она стала первой за 10 лет командой, поднявшейся из первого дивизиона и удержавшейся в элите. В 2008 году это удалось французам, которые с тех пор не вылетали в первый дивизион. Примечательно, что на чемпионатах мира 2013 и 2015 годов австрийцы набирали по 5 очков, но вылетали, а в этом году им хватило 4 очков для сохранения места в элите. Команда впервые с 2004–2005 годов примет участие в двух турнирах подряд в элитном дивизионе.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

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