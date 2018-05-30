Сборная Австрии — сборная России. Онлайн дня

Сборная России начинает заключительный этап подготовки к ЧМ-2018, в рамках которого пройдут два товарищеских матча, против австрийцев и турок (пятого июня). Еженедельник «Футбол» будет освещать все события вокруг матча нашей команды.

15:55 — Административный штаб сборной России вместе с руководством Александром Алаевым, Сергеем Прядкиным и Сергеем Анохиным в рамках сбора в Австрии сыграли товарищеский матч с российскими спортивными журналистами.

Встреча завершилась со счетом 3:1, хет-трик на счету исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева. (Инстаграм сборной России).

15:35 — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность посещения тренировки сборной России Владимиром Путиным.

«Мне неизвестно о том, что какие-то официальные приглашения были сделаны. Я думаю, что тренировка сборной в преддверии чемпионата мира – это не то место, куда нужно приезжать главе государства.

Туда вообще никто не должен приезжать, чтобы мешать тренировочному процессу. Хотя, безусловно, это очень любезное приглашение, но мне неизвестно о том, чтобы оно как-то было формализовано, за исключением того, что озвучено в СМИ.

А что касается поддержки нашей команды, то вы знаете, что и президент ее поддерживает, и все мы, россияне, конечно же, держим за них кулаки», – сказал Песков. (Russia Today)

15:30 — Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что умеет готовить шашлыки, а также о рационе российских футболистов.

«Кавказский мужчина с мясом должен быть на «ты». Я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить. Другое дело, что я не любитель всего этого. А для тимбилдинга у нас есть тренировочное поле, сауна, где они сидят. У нас все предусмотрено. У нас есть девиз – «Свобода, но ответственность», потому что только свободный человек может себя проявлять.

Меню для футболистов у нас готово. Будут ли макароны? Они тоже бывают разных видов, каждый выберет свой. Каждый человек устроен по-своему, и кто-то любит одно, кто-то другое. Есть яичница, омлет, глазунья – каждому свое. Мы не запрещаем каких-то вещей, но есть программа, которую надо выполнять.

У нас нет палочной дисциплины. Прекрасно знаем, что во многих командах футболисты заходят в столовую ровно в 13.00 и выходят только тогда, когда последний заканчивает есть. У нас такого нет. Есть официальные мероприятия, на которые нельзя опаздывать, даже на секунду. А столовая – 13.05 или 12.55, без разницы», – рассказал Черчесов. («Черчесов. LIVE!»)

15:20 — Константин Рауш: «Дзюба может выдать 20 шуток в минуту»

Бывают тяжелые тренировки, ты идешь уставший на ужин, а тут сидит Дзюба и шутит — и сразу прекрасная атмосфера. Он может выдать — даже не знаю — 20 шуток в минуту, и все смеются.

Я только сейчас с ним познакомился. Он, как и Жира, для меня просто хороший человек. Мне даже разговаривать с ним не надо. Я просто смеюсь над его шутками. (ТАСС)

15:15

Административный штаб @TeamRussia вместе с руководством @official_rfs Александром Алаевым, Сергеем Прядкиным и Сергеем Анохиным в рамках сбора в Австрии сыграли товарищеский матч с российскими спортивными журналистами. Встреча завершилась со счетом 3:1, хет-трик на счету Алаева⚽ pic.twitter.com/lkj3PVkkFi — Сборная России (@TeamRussia) May 29, 2018

15:00 — Каждый второй россиянин будет следить за чемпионатом мира. Такие данные получила компания Mediascope по итогам социологического опроса.

54% россиян в возрасте от 12 до 64 лет собираются следить за чемпионатом мира, треть еще сомневается (30%). Проведение чемпионата выпадает на сезон отпусков и дач, поэтому 33% из тех, кто собирается следить за футболом, будут делать это во время отпуска, а 5% сказали, что даже специально взяли отпуск на время проведения, чтобы следить за матчами.

Из тех, кто планирует следить за событием, 80% собираются делать это у экранов телевизоров, а 21% планируют посетить матчи на стадионе. Каждый третий зритель планирует делать ставки во время чемпионата (31%).

Самыми результативными игроками сборной, по мнению россиян, станут Федор Смолов (12%), Артем Дзюба (9%) и Алан Дзагоев (5%) (ТАСС)

Фото: Global Look Press, Legion Media, Сергей Дроняев

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