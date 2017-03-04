Сборная Аргентины определилась с заявкой — Мауро Икарди вновь вне состава

Форвард миланского «Интера» вновь не вызван с родную сборную. Несмотря на стабильную игру, в сборной Икарди предпочитают других исполнителей.

Вызов в сборную получили Эсекиэль Лавесси («Хэбэй Чайна Форчун»), защитник «Манчестер Юнайтед» Марко Рохо и Лукас Пратто («Сан-Паулу»).

Полностью заявка выглядит так:

Вратари: Серхио Ромеро (МЮ), Науэль Гузман (Тигрес), Мариано Андухар (Эстудиантес).

Защитники: Факундо Ронкалья (Сельта), Матео Мусаккьо (Вильярреал), Рамиро Фунес-Мори (Эвертон), Пабло Сабалета, Николас Отаменди (оба – Ман Сити), Маркос Рохо (Манчестер Юнайтед), Габриэль Меркадо (Севилья), Хулио Буффарини (Сан Паулу), Эммануэль Мас (Трабзонспор).

Полузащитники: Хавьер Маскерано (Барселона), Лукас Биглия (Лацио), Гвидо Писарро (Тигрес), Эвер Банега (Интер), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Энцо Перес (Валенсия), Маркос Акуна (Расинг).

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Анхель Корреа (Атлетико Мадрид), Лукас Пратто (Сан-Паулу), Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба – Ювентус), Эсекиэль Лавесси (Хэбэй Чайна Форчун), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).

21 марта Аргентина сыграет с Чили, а 29 – с Боливией.

Фото: Global Look Press

Источник: федерация футбола Аргентины