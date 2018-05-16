Сборная Англии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Англии объявил состав национальной команды на ЧМ-2018, который пройдет в России. В составе много молодых игроков.

Вратари: Джек Батленд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Фил Джонс, Гари Кэйхилл, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Эшли Янг.

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон.

Нападающий: Джейми Варди, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.

Резервный список:

Вратарь: Том Хитон.

Защитник: Джеймс Тарковски.

Полузащитники: Льюис Кук, Адам Лаллана, Джейк Ливермор.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер сборной Англии