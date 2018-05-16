Сборная Англии объявила расширенный состав на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Англии объявил состав национальной команды на ЧМ-2018, который пройдет в России. В составе много молодых игроков.
Вратари: Джек Батленд, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.
Защитники: Трент Александер-Арнолд, Фил Джонс, Гари Кэйхилл, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Эшли Янг.
Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер, Фабиан Делф, Джесси Лингард, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Джордан Хендерсон.
Нападающий: Джейми Варди, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Дэнни Уэлбек.
Резервный список:
Вратарь: Том Хитон.
Защитник: Джеймс Тарковски.
Полузащитники: Льюис Кук, Адам Лаллана, Джейк Ливермор.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер сборной Англии