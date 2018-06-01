«Сахалин» выгнали из зоны «Восток» и преобразовали ее в «Сибирь». Клубу не с кем играть

Сегодня на общем собрании ПФЛ принято решение изменить формат турнира. Вместо зоны «Восток» во втором дивизионе создана зона «Сибирь», в которую, предположительно, войдет 6 команд.

«Сахалин», победитель бывшей зоны «Восток», не обнаружил себя среди участников новой зоны «Сибирь». Это решение шокировало клуб.

Вероятно, будет образована зона «Дальний Восток», но состав ее участников пока неизвестен.

Таким образом, неясна и судьба «Сахалина», несмотря на то, что у клуба есть подтвержденный бюджет и желание продолжать участвовать в турнире ПФЛ. Ранее сахалинцы отказались от игры в ФНЛ.

Фото: ПФЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»