«Саутгемптон» продлил контракт с ведущим защитником

«Святые» укрепляют оборону. Защитник «Саутгемптона» Майя Йосида продлил контракт с клубом.

Японский футболист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2020 года, информирует официальный сайт «Саутгемптона».

Йосида перешел в «Саутгемптон» в 2012 году. За это время футболист, которому сегодня исполнилось 29 лет, провел за «святых» 138 матчей. В прошлом сезоне он стал первым японским игроком, сыгравшим 100 матчей в английской Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Саутгемптона»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»