«Саутгемптон» продлил контракт с ведущим защитником

Автор: Владимир Шевелев 0

Мая Йосида

«Святые» укрепляют оборону. Защитник «Саутгемптона» Майя Йосида продлил контракт с клубом.

Японский футболист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2020 года, информирует официальный сайт «Саутгемптона».

Йосида перешел в «Саутгемптон» в 2012 году. За это время футболист, которому сегодня исполнилось 29 лет, провел за «святых» 138 матчей. В прошлом сезоне он стал первым японским игроком, сыгравшим 100 матчей в английской Премьер-лиге.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Саутгемптона»

 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Ливерпуль» готов приобрести Вирджила ван Дейка за 60 млн фунтов

Ван Дейк

«Челси» придется заплатить за Вирджила ван Дейка 70 миллионов фунтов

Пауло Гассанига

Голкипер «Саутгемптона» перешел в «Тоттенхэм»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 