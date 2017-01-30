«Саутгемптон» может взять Сердара Таски в аренду

«Саутгемптон» проявляет активный интерес к защитнику «Спартака» Сердару Таски. «Святые» намерены арендовать немецкого футболиста.

По имеющейся информации, стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. «Святые» рассчитывают, что до вторника, когда закрывается дедлайн, им удастся договориться со «Спартаком» об аренде Таски, чтобы он успел пройти медобследование.

«Саутгемптон» вышел на трансферный рынок после продажи Жозе Фонте и травмы Виргила ван Дейка.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Сердар Таски провел в составе «Спартака» восемь игр и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN