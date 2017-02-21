«Саттон» расторг контракт со 125-килограммовым вратарем из-за расследования FA ситуации с пирогом

Резервный голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу покидает клуб. Виной всему — расследование в его адрес.

«Саттон» попросил 125-килограммового футболиста расторгнуть контракт из-за открытого в его адрес расследования со стороны Футбольной ассоциации: Шоу съел пирог во время матча с «Арсеналом», при этом на это была открыта линия в букмекерских конторах.

Сообщается со ссылкой на тренера «Саттона» Пола Досуэлла, что 45-летний Шоу согласился уйти.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Саттон Юнайтед»