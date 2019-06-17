Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус», Хуммельс может вернуться в «Боруссию». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 июня.
1. Маурицио Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус»
Итальянец будет зарабатывать в Турине 6-7 млн евро в год.
2. Роман Абрамович готов дать Фрэнку Лэмпарду минимум два года для работы
Лондонцам придется заплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.
3. Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию» из «Баварии»
Клубы продолжают торги.
4. «Эвертон» продаст Влашича ЦСКА
Если не получит предложения от «Ньюкасла».
5. Погба заявил, что готов к новому вызову
На полузащитника претендуют «Реал» и «Ювентус».
Фото: Global Look Press