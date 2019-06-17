Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус», Хуммельс может вернуться в «Боруссию». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Mauricio Sarri

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 июня.

1. Маурицио Сарри ушел из «Челси» и возглавил «Ювентус»

Итальянец будет зарабатывать в Турине 6-7 млн евро в год.

2. Роман Абрамович готов дать Фрэнку Лэмпарду минимум два года для работы

Лондонцам придется заплатить «Дерби» 4 миллиона фунтов компенсации за тренера.

3. Матс Хуммельс может вернуться в «Боруссию» из «Баварии»

Клубы продолжают торги.

4. «Эвертон» продаст Влашича ЦСКА

Если не получит предложения от «Ньюкасла».

5. Погба заявил, что готов к новому вызову

На полузащитника претендуют «Реал» и «Ювентус».

Фото: Global Look Press

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