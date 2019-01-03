Санти Касорла забил два роскошных мяча в ворота «Реала»

«Вильярреал» сыграл вничью 2:2 с «Реалом» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании. Героем встречи стал 34-летний полузащитник хозяев Санти Касорла, сделавший дубль.

Санти Касорла открыл счет на 4-й минуте. Этот гол стал первым мячом Ла Лиги в 2019-м году.

После этого «Реал» сумел забить два мяча. Вначале отличился Бензема, а потом Варан. Однако на 82-й минуте после отличной комбинации Касорла вновь отличился, поразив ворота Куртуа ударом головы.

Ла Лига. 17-й тур

«Вильярреал» –« Реал» — 2:2 (1:2)

3 января. «Эстадио де ла Серамика»

«Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Лайюн, Руис, Форнальс, Хави Фуэго (Тригерос, 82), Чуквуэзе, Касерес (Токо-Экамби, 63), Касорла, Морено (Бакка, 68).

«Реал»: Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич (Вальверде, 64), Каземиро, Васкес, Кроос (Винисиус Жуниор, 86), Бэйл (Иско, 46), Бензема.

Голы: 1:0 – Касорла, 4, 1:1 – Бензема, 7, 1:2 – Варан, 20, 2:2 — Касорла, 82.

Предупреждения: Каземиро (41), Альваро Гонсалес (45), Рамос (89).

«Вильярреал» после 17 матчей занимает 17-е место в таблице Ла Лиги с 16 очками. У «Реала» — 4-я позиция и 30 баллов. Лидирует в чемпионате Испании «Барселона» с 37 баллами.

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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