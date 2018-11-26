Санти Касорла сделал фантастический голевой пас пяткой

Соперник «Спартака» в Лиге Европы «Вильярреал» в матче 13-го тура чемпионата Испании обыграл «Бетис» 2:1. Решающий мяч хозяева поля забили после фантастического паса пяткой Санти Касорлы.

К этому моменту «Вильярреал» вел в счете после гола Морено, но реализованный Самюэлем Чуквуэзе на 54-й минуте момент, который создал партнеру 33-летний Санти Касорла, оказался в итоге ключевым в матче. Примечательно, что 19-й номер «желтой субмарины» сделал передачу той самой ногой, которую из-за сложной инфекции ему могли когда-то ампутировать.

Ла Лига. 13-й тур

«Вильярреал» – «Бетис» — 2:1 (0:0)

25 ноября. «Эстадио де ла Серамика»

«Вильярреал»: Асенхо, Марио Гаспар (Мигелон, 67), Фунес Мори, Руис, Педраса, Касерес, Тригерос (Морланес, 40), Касорла, Форнальс, Чуквуэзе, Морено (Бакка, 79).

«Бетис»: Лопес, Бартра, Феддаль (Тельо, 61), Манди, Вильям Карвалью, Герреро, Фирпо, Каналес, Гуардадо (Ло Чельсо, 64), Морон, Санчес (Леон, 69).

Голы: 1:0 – Морено, 52, 2:0 – Чуквуэзе, 54, 2:1 – Ло Чельсо, 90.

Предупреждения: Морланес (72), Руис (89), Каналес (89).

После этой победы «Вильярреал» прервал шестиматчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. У «желтой субмарины» теперь стало 14 очков, что позволило команде подняться на 15-ю строчку турнирной таблицы, которую подопечные Хави Кальехи делят с «Сельтой». «Бетис» с 16 баллами в активе идет 14-м.

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Источник: еженедельник «Футбол. Хоккей»

Фото: Global Look Press

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