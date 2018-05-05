Санти Касорла не будет продлевать контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Санти Касорла подтвердил, что не будет продлевать контракт с клубом. И летом станет свободным агентом.

33-летний испанец, который выступал за «Арсенал» с 2012 года, признался, что и не ждал предложения от «канониров», пропустив 18 месяцев из-за травмы.

– Мой контракт истекает летом, – сказал Касорла. – Мне в клубе никто ничего не говорил о моем будущем, и это нормально. Я долгое время лечился. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Самое главное – я хочу играть. Посмотрю, где у меня будет такая возможность.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro