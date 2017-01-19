Санкт-Петербург представил логотип к Евро-2020

19 января в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города к Евро-2020. Санкт-Петербург стал одним из 13 городов, который примет чемпионат Европы.
Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александер Чеферин.
Санкт-Петербург🇷🇺 будет одним из 1⃣3⃣ городов #ЕВРО2020. Он примет 3⃣ матча группового этапа и 1⃣ четвертьфиналpic.twitter.com/Boa2o7K0YR
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) January 19, 2017
Также на презентации присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер УЕФА