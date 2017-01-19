Санкт-Петербург представил логотип к Евро-2020

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Евро 2020

19 января в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа города к Евро-2020. Санкт-Петербург стал одним из 13 городов, который примет чемпионат Европы. 

Участие в презентации приняли вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко и президент УЕФА Александер Чеферин.

Также на презентации присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах.

Фото: Global Look Press

ИсточникОфициальный твиттер УЕФА

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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