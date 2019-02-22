Санкт-Петербург и Мюнхен претендуют на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году

Автор: Евгений Морозов 0

УЕФА принял заявочные досье от девяти национальных ассоциаций, претендующих на проведение еврокубковых финалов 2021 года. У Санкт-Петербурга появился конкурент.

Помимо северной столицы Мюнхен так же  претендует на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21. За право проведения финальной встречи Лиги Европы поборются Тбилиси и Севилья.

Суперкубок УЕФА может пройти в Минске, Белфасте, Харькове или Хельсинках.

На проведение финала женской Лиги чемпионов претендует только шведский Гетеборг.

Решение о месте проведения финала Лиги чемпионов УЕФА будет принято в сентябре 2019 года, при этом новые заявки регистрироваться больше не будут.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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