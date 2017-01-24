«Сандерленд» объявил о подписании контракта с Джолеоном Лескоттом

Джолеон Лескотт возвращается в английскую Премьер-лигу. Защитник подписал краткосрочный контракт с «Сандерлендом» до конца этого сезона.

«Сандерленд» объявил о подписании контракта с защитником Джолеоном Лескоттом. Как сообщает пресс-служба клуба, с 34-летним экс-игроком сборной Англии подписан контракт до лета этого года. За новую команду Лескотт будет играть под 15 номером.

Текущий сезон английский защитник начинал в Греции, но спустя три месяца после подписания контракта с АЕКом покинул команду по обоюдному согласию.

Напомним, в составе «Манчестер Сити» экс-защитник сборной Англии завоевал следующие трофеи:

Чемпион Англии: 2012, 2014

Обладатель Кубка Англии: 2011

Обладатель Кубок Футбольной лиги: 2014

Фото: официальный твиттер «Сандерленда»

Источник: официальный сайт «Сандерленда»