Самюэль Жиго прибыл в расположение «Спартака»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Первым новичком «Спартака» стал защитник Самюэль Жиго. Французский игрок присоединился к команде.

«В то время как красно-белые проводили на своей подмосковной базе второй контрольный матч, в Шереметьево приземлился самолет, одним из пассажиров которого был экс-защитник бельгийского «Гента» Самюэль Жиго.

Из аэропорта Жиго сразу же отправился в Тарасовку и в течение 25 минут наблюдал за игрой своих новых партнеров по команде. Завтра француз проведет первую тренировку в «Спартаке», – сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Гента» 40 матчей в чемпионате Бельгии, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака» 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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