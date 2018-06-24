Самюэль Жиго прибыл в расположение «Спартака»

Первым новичком «Спартака» стал защитник Самюэль Жиго. Французский игрок присоединился к команде.

«В то время как красно-белые проводили на своей подмосковной базе второй контрольный матч, в Шереметьево приземлился самолет, одним из пассажиров которого был экс-защитник бельгийского «Гента» Самюэль Жиго.

Из аэропорта Жиго сразу же отправился в Тарасовку и в течение 25 минут наблюдал за игрой своих новых партнеров по команде. Завтра француз проведет первую тренировку в «Спартаке», – сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел в составе «Гента» 40 матчей в чемпионате Бельгии, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»