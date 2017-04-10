Самюэль Умтити: «Я не думаю, что Месси составил «черный список» игроков «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити прокомментировал информацию о том, что форвард команды Лионель Месси составил «черный список» игроков, которых клуб должен продать. Также француз поделился мнением о своей игре в этом сезоне.

О «черном списке» Месси

«Я с гордостью могу сказать, что Месси – мой друг. Зная Лео, я не думаю, что это правда. У него нет времени думать об этом».

Напомним, что испанские СМИ сообщили, что Месси высказался за продажу Арды Турана, Жереми Матье, Пако Алькасера, Андре Гомеша и Люки Диня.

О тренировках с Месси, Суаресом и Неймаром

«Это нелегко, но, думаю, это один из лучших способов добиться прогресса. По мне, это лучшие форварды мира. Они прекрасные партнеры по команде. Мы можем вместе посмеяться. Между ними, как и в команде, хорошая атмосфера».

О своей игре

«Я не ожидал, что в первый же сезон буду играть так много. Стараюсь действовать как можно лучше. Я много разговариваю с Пуйолем. Это мне льстит, потому что он – пример для меня. Я действительно здорово чувствую себя в этой команде. Мне здесь весело».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

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