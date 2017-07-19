Самым дорогим молодым футболистом мира стал Деле Алли

Автор: Дмитрий Темников 0

Деле Алли

Soccerex составил список самых дорогих игроков мира, чей возраст не превышает 21 года. Возглавил рейтинг полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли.

Топ-10 данного списка выглядит подобным образом:

1. Деле Алли («Тоттенхэм») —  82,6 млн (евро);
2. Килиан Мбаппе («Монако») — € 61,7 млн;
3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) —  60,9 млн;
4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 51,1 млн;
5. Марко Асенсио («Реал») — € 42,7 млн;
6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») — € 42,6 млн;
7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 40,6 млн;
8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — € 40,5 млн;
9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — € 35,6 млн;
10. Кингсли Коман («Бавария») — € 35 млн.

Фото: Global Look Press
Источник: Soccerex

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