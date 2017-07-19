Самым дорогим молодым футболистом мира стал Деле Алли

Soccerex составил список самых дорогих игроков мира, чей возраст не превышает 21 года. Возглавил рейтинг полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли.

Топ-10 данного списка выглядит подобным образом:

1. Деле Алли («Тоттенхэм») — 82,6 млн (евро);

2. Килиан Мбаппе («Монако») — € 61,7 млн;

3. Усман Дембеле («Боруссия» Д) — 60,9 млн;

4. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 51,1 млн;

5. Марко Асенсио («Реал») — € 42,7 млн;

6. Габриэл Жезус («Манчестер Сити») — € 42,6 млн;

7. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») — € 40,6 млн;

8. Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — € 40,5 млн;

9. Тимо Вернер («РБ Лейпциг») — € 35,6 млн;

10. Кингсли Коман («Бавария») — € 35 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: Soccerex