Дик Адвокат: «Андрей Аршавин — самый известный российский футболист за рубежом»

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Аршавин

Бывший главный тренер  «Зенита» Дик Адвокат рассказал о русских футболистах. Голландец назвал имя русского игрока, который считается самым известным в мире.

«Аршавин и сейчас самый известный российский футболист за рубежом. И он заслужил это, потому что использовал свои моменты. За такими игроками приятно наблюдать. Он всегда мог создать момент из ничего.

Футболисты типа Данни или Аршавина могут неважно играть , но они способны изменить результат в любую секунду. Им не нужно для этого 90 минут, достаточно одной», – сказал Адвокат.

Напомним, сейчас 36-летний Аршавин выступает за «Кайрат». В составе казахстанского клуба он стал серебряным призером чемпионата страны, а также выиграл национальный Суперкубок.

Фото: Global Look Press
Источник: Fontanka.ru

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