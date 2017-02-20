Хави Гарсия – самый высокооплачиваемый игрок «Зенита» и РФПЛ

Самым высокооплачиваемым игроком «Зенита» и чемпионата России является опорник Хави Гарсия. Зарплата футболиста составляет 4,5 миллиона евро в год.

В топ-60 самых высокооплачиваемых игроков вошли 15 футболистов «Зенита» . При этом все игроки находятся в топ-35. В первую десятку помимо Гарсии вошли также Бранислав Иванович (4,1 миллиона, 3-е место) и форвард Артем Дзюба (3,6 миллиона, 9-е место).

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ выглядит так:

Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 миллиона

Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5 миллиона

Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1 миллиона

Алекс Сонг («Рубин») – 4 миллиона

Янн Мвила («Рубин») – 4 миллиона

Игорь Денисов («Локомотив») – 4 миллиона

Куинси Промес («Спартак») – 3,8 миллиона

Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8 миллиона

Артем Дзюба («Зенит») – 3,6 миллиона

Луис Адриано («Спартак») – 3,5 миллиона

Фото: Global Look Press

Источник: sports.ru