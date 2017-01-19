Самуэль Гарсия покинет казанский «Рубин»

Форвард казанского «Рубина» Самуэль Гарсия очень скоро присоединится к испанскому «Леганесу». В ближайшее время об этом объявят в официально.
Отметим, что Саму Гарсия посетил клубный офис испанского клуба.
«Рубин» приобрел полузащитник у «Вильярреала» летом 2016 года. «Казанцы» заплатили за футболиста около 5 миллионов евро.
13 матчей провел Гарсия в РФПЛ. Результативными действиями испанец отметиться не сумел.
FICHAJE | Samu García acaba de llegar a Butarque. En breve el .@CDLeganes lo hará oficial. pic.twitter.com/8JndokDmrB
— Sphera Leganés (@SpheraLeganes) January 19, 2017
Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17
Фото: официальный сайт «Рубина»
Источник: твиттер «Леганеса»