Самуэль Гарсия покинет казанский «Рубин»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Самуэль Гарсия

Форвард казанского «Рубина» Самуэль Гарсия очень скоро присоединится к испанскому «Леганесу». В ближайшее время об этом объявят в официально.

Отметим, что Саму Гарсия посетил клубный офис испанского клуба.

«Рубин» приобрел полузащитник у «Вильярреала» летом 2016 года. «Казанцы» заплатили за футболиста около 5 миллионов евро.

13 матчей провел Гарсия в РФПЛ. Результативными действиями испанец отметиться не сумел.

Полная таблица трансферов РФПЛ. Зима — 2016/17

Фото: официальный сайт «Рубина»
Источник: твиттер «Леганеса»

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Никита Пронин

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