Самуэль Это’О: «В Дагестане был самый счастливый период в моей жизни!»

Самуэль Это’О рассказал о своей жизни и футболе в России. Также форвард рассказал об «Анжи» и Махачкале.

«В «Анжи» я был игроком, старшим братом, капитаном команды. Когда нужно было дать совет, я его давал, а когда надо было встряхнуть команду, я тоже это делал, потому что роль старшего по возрасту состоит в том, чтобы сказать: «Парни! Мы должны сделать больше!» Но в команде был тренер, и он хорошо выполнял свою работу. И потом, вы знаете, про футболистов определенного уровня всегда будут говорить, что они занимают гораздо большее место, чем на самом деле.

Самый крутой российский игрок того «Анжи»? Шатов. Он очень элегантен в игре. Он был совсем юн, но при этом словно не чувствовал никакого давления. У него есть уникальные достоинства, свойственные только большим полузащитникам. И мы все увидели, что уже скоро, в 20-21 год, он перешел в «Зенит» – и это было заслуженно.

У Смолова есть необходимые качества, чтобы стать очень-очень хорошим игроком. Все зависит от его воли. И я приятно удивлен, потому что он становится тем футболистом, которым он давно уже должен быть. Потому что это игрок большого таланта. В свое время мы много с ним общались. И то, что я вам сейчас о нем говорю, я ему постоянно внушал и тогда. Я говорил: не понимаю, как с твоим талантом ты не можешь показать на поле, на что ты способен. Тебе не хватает желания! Именно здесь разница между хорошим и большим игроком. Это постоянное желание сделать больше, чем ты можешь. И я действительно доволен, что он нашел в себе это желание.

Что в России и в российском чемпионате меня радовало, а что шокировало? Каждый раз, когда мы возвращались в Махачкалу, это был момент настоящего счастья! Когда мы там играли, жизнь в городе просто останавливалась! Там все радовались, что снова могут увидеть свою команду, быть вместе и надеяться на победу. Это было замечательно! Сложным же моментом было то, что мы много играли на синтетике в Лужниках — очень красивом стадионе, но качество футбола было немного ниже, однако мы неплохо адаптировались. Еще я был разочарован, что нам так и не дали провести в Махачкале еврокубковые матчи. Обидно, потому что УЕФА упустила хорошую возможность показать, что футбол не имеет границ, не боится войны, политических историй, и это действительно потерянная возможность. Фактически УЕФА отказал части территории России, мира, болельщикам в счастье видеть свою команду.

Вспоминаю, когда я ехал в Россию, мне говорили: «О, там, в России, в Дагестане теракты…» Но мы там прекрасно жили, мы были счастливы! Это был самый счастливый период в моей жизни, серьезно! Понимаю, что некоторые говорят: «Да тебя там по полной баловали, поэтому ты так и считаешь.» Нет, это состояние души возникло не из-за денег… Люди относились ко мне не как к звезде — я был для них другом, братом, членом их сообщества. Я и сейчас каждый день вижу дагестанца – когда смотрю в зеркало», — рассказал Самуэль Это’О.

Самуэль Это’О выступал в «Анжи» с 2011 по 2013 год, провел 73 игры и отметился 36 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат