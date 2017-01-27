Самуэль Это’О: «Футболка — это просто подарок на день рождения»

Нападающий «Антальяспора» Самуэль Это’О сообщил, что не переходит в «Амкар». Вчера в официальном твиттере клуба появилась фотография экс-форварда «Реала», «Барселоны», «Интера» и «Анжи» с футболкой пермяков.

Оказалось, что знаменитый футболист встретился с клубом в ресторане турецкого города Анталья, где «Амкар» проводит сборы. Камерунец знаком с наставником пермяков Гаджи Гаджиевым, под руководством которого выступал в «Анжи».

«Это просто подарок на мой день рождения, в марте мне исполнится 36 лет», — написал Это’О на своей странице в Instagram.

25 июня 2015 года Самуэль Это’О подписал 3-летний контракт с турецким клубом «Антальяспор». 15 августа впервые вышел на поле в матче чемпионата Турции и забил два мяча в победной игре против клуба «Истанбул Башакшехир» (3:2). Забил 13 мячей в первых 15 играх сезона. Всего провел за турецкий клуб 45 матчей и отметился 25 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Самуэля Это’О