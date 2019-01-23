Самолет с Сала не добрался до Уэльса, Роналду приговорен к двум годам условного заключения. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 22 января.
1. Самолет с перешедшим в «Кардифф Сити» Эмилиано Сала не добрался до Уэльса
В настоящее время ведутся активные поиски.
2. Криштиану Роналду заплатит 18,8 миллионов евро и получит 23 месяца условного тюремного заключения
Все за уклонение от налогов.
3. «Галатасарай» предложил 6 млн евро за форварда «Спартака»
Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
4. Эктор Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы
Медицинское обследование выявило у испанца разрыв крестообразной связки колена.
5. Деле Алли получил травму подколенного сухожилия
Он не сыграет до марта.
Фото: Global Look Press