Самолет с Сала не добрался до Уэльса, Роналду приговорен к двум годам условного заключения. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 22 января.

1. Самолет с перешедшим в «Кардифф Сити» Эмилиано Сала не добрался до Уэльса

В настоящее время ведутся активные поиски.

2. Криштиану Роналду заплатит 18,8 миллионов евро и получит 23 месяца условного тюремного заключения

Все за уклонение от налогов.

3. «Галатасарай» предложил 6 млн евро за форварда «Спартака»

Луис Адриано может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

4. Эктор Бельерин выбыл до конца сезона из-за травмы

Медицинское обследование выявило у испанца разрыв крестообразной связки колена.

5. Деле Алли получил травму подколенного сухожилия

Он не сыграет до марта.

Фото: Global Look Press

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