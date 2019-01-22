Самолет с перешедшим в «Кардифф Сити» Эмилиано Сала не добрался до Уэльса

Воздушное судно пропало с радаров накануне вечером. В настоящее время ведутся активные поиски.

Новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала не добрался до Уэльса накануне, 21 января.

По сообщениям французских СМИ, вчера вечером футболист попрощался с партнерами по «Нанту» и вылетел на частном самолете в Уэльс. Однако примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров. Самолет так и не прибыл в аэропорт, после чего на его поиски были отправлены два вертолета и несколько поисковых кораблей. В настоящий момент поиски продолжаются недалеко от Нормандских островов.

Уточняется, что вместе с футболистом на борту присутствовал еще один человек, они летели на небольшом одномоторном самолете.

Ранее сообщалось, что «Кардифф Сити» заплатит за Салу рекордные для себя 20,5 млн евро. Аргентинский форвард подписал с клубом контракт до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых отметился 12 голами, а также стал автором 2 результативных передач.

Председатель совета директоров «Кардифф Сити» Мехмет Далман сделал заявления в связи с данным происшествием:

«Мы очень обеспокоены последними новостями, согласно которым самолет пропал с радаров, когда пролетал над Нормандскими островами прошлой ночью. Мы ждем официальной информации и пока что не можем сказать что-либо еще по этому поводу. Сейчас мы крайне обеспокоены благополучием Салы», — сказал Далман.

Фото: Global Look Press

Источники: L’Equipe , Daily Mail