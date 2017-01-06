Самира Насри могут дисквалификацировать на 4 года за применение допинга

Французский полузащитник Самир Насри может быть отстранен от футбола на длительный срок. Об этом сообщают европейские СМИ.

По некоторым данным, 29-летний футболист «Севильи» скрывал следы допинга. В 2016 году хавбек проходил лечение в одной из клиник США, где проходил витаминную терапию. Испанское антидопинговое агенство заявило о том, что при прохождении данной процедуры спортсмены пытаются скрыть применение запрещенных препаратов. Если эти обвинения будут подтверждены, футболисту грозит дисквалификация на 4 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Насри сыграл 14 матчей. В этих играх француз забил 3 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail