Самир Насри подозревается в употреблении допинга

Испанское антидопинговое агентство начало расследование в отношении полузащитника «Севильи» Самира Насри, права на которого принадлежат «Манчестер Сити». 29-летний француз подозревается в употреблении допинга.

Сообщается, что в одной из клиник Лос-Анджелеса Насри сделали внутривенное вливание в объеме одного литра для восполнения дефицита воды в организме.

При этом, согласно правилам Всемирного антидопингового агентства, одна инъекция должна составлять не более 50 миллилитров, за исключением случаев, когда у спортсмена есть соответствующие медицинские показания или специальное разрешение.

Фото: Global Look Press

Источник: El Pais