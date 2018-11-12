Самир Насри может присоединиться к «Вест Хэму»

Лондонцы хотят подписать француза на полгода. Контракт вступит в силу по истечении срока дисквалификации.

Бывший полузащитник сборной Франции Самир Насри, в настоящий момент отбывающий дисквалификацию за применение допинга, может вернуться в английскую Премьер-лигу.

По информации британских СМИ, 31-летний француз проходит медицинское обследование в «Вест Хэм Юнайтед». Сообщается, что стороны уже договорились о подписании краткосрочного контракта на шесть месяцев, который вступит в силу в конце декабря, когда у игрока истечет срок дисквалификации.

Из-за солидных запросов по зарплате (по имеющимся данным, 80 тыс. фунтов в неделю) многие клубы не решались делать предложение Насри, однако «молотобойцы» решили поскорее заполучить француза в связи с интересом к нему со стороны клубов Премьер-лиги и MLS.

Стоит отметить, что главным тренером «Вест Хэма» является Мануэль Пеллегрини, с которым Насри хорошо знаком по работе в «Манчестер Сити». Также хавбек ранее выступал за «Марсель», «Арсенал», «Севилью» и «Антальяспор».

Фото: Global Look Press

Источник: Evening Standard