Сами Хедира может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Автор: Евгений Морозов 0

Sami Khedira

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира попал в сферу интересов «ПСЖ». Нынешний контракт немца истекает в конце нынешнего сезона.

C приходом Эмре Джана главный тренер Массимилиано Аллегри может предоставлять ему меньше игрового времени.

Парижане считают Хедиру идеальной кратковременной заменой для Адриана Рабьо. Соглашение француза также рассчитано до лета 2019 года и к нему проявляет интерес «Барселона».

Тем не менее, «Ювентус» дал понять «ПСЖ», что Хедира находится на грани подписания нового контракта. Ожидается, что договор с хавбеком будет продлен на один год.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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