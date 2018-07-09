Самедов объявил об уходе из сборной, Игнашевич завершил карьеру, Йерро покинул сборную Испании. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Чемпионат мира по футболу. Испания — Россия — 1:1 (3:4) Москва. Стадион «Лужники». 1 июля 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июля.

1. Сергей Игнашевич: «Это была славная охота. Крепко обнимаю вас»

Защитник ЦСКА и сборной России объявил о завершении спортивной карьеры.

2. Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России

Полузащитник «Спартака» сделал заявление после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против команды Хорватии.

3. «Реал» может объявить об уходе Криштиану Роналду во вторник

Об уходе 33-летнего португальца объявят во время заседания совета директоров «Реала».

4. Фернандо Йерро покинул пост главного тренера сборной Испании

50-летний специалист также отказался вернуться на должность спортивного директора организации, которую занимал ранее.

5. Журнал FourFourTwo включил Александра Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018

На первое место FourFourTwo поставил 22-летнего хавбека сборной Мексики Ирвинга Лосано

Фото: Сергей Дроняев

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