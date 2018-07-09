Самедов объявил об уходе из сборной, Игнашевич завершил карьеру, Йерро покинул сборную Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 июля.
1. Сергей Игнашевич: «Это была славная охота. Крепко обнимаю вас»
Защитник ЦСКА и сборной России объявил о завершении спортивной карьеры.
2. Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной России
Полузащитник «Спартака» сделал заявление после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против команды Хорватии.
3. «Реал» может объявить об уходе Криштиану Роналду во вторник
Об уходе 33-летнего португальца объявят во время заседания совета директоров «Реала».
4. Фернандо Йерро покинул пост главного тренера сборной Испании
50-летний специалист также отказался вернуться на должность спортивного директора организации, которую занимал ранее.
5. Журнал FourFourTwo включил Александра Головина в тройку главных открытий ЧМ-2018
На первое место FourFourTwo поставил 22-летнего хавбека сборной Мексики Ирвинга Лосано
Фото: Сергей Дроняев