Сальваторе Боккетти: «Если «Спартак» станет чемпионом, то готов идти пешком до Италии»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мнением о Массимо Каррере. Также игрок заявил, что готов сделать, если «Спартак» станет чемпионом.

«Массимо — человек с определенным складом характера; думаю, что если бы он поехал тренировать не в Россию, а в Китай или Америку, то там тоже добился бы успеха. Он — максималист и передает свой характер игрокам, с которыми работает. Все начинают много работать и готовы делать это ради него и ради клуба. Когда нужно, он может быть жестким — тренер просто не может быть иным, но в жизни он очень хороший и добрый человек», — заявил Боккетти.

На вопрос о чемпионстве «Спартака» Сальваторе заявил: «Если «Спартак» будет первым, то я готов сделать сумасшедшие вещи, готов буквально на все. Готов дойти до Италии пешком!».

Напомним, что на днях Сальваторе подписал новый контракт с «красно-белыми». По условиям договора зарплата 30-летнего итальянца с июня 2017-го будет составлять 1,3 миллиона евро в год. До этого срока он будет получать оклад в соответствии с прежним соглашением — порядка 2,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне РФПЛ итальянец сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: ТАСС