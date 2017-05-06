Салли Мунтари: «Со мной обошлись как с преступником»

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари рассказал, как отреагировал на решение отменить его дисквалификацию. Ганский хавбек был наказан за уход с поля в знак протеста против расистских оскорблений в матче с «Кальяри».

«Думаю, сейчас меня, наконец, кто-то услышал. Последние дни для меня были очень тяжелые. Я был зол и одинок. Со мной обошлись как с преступником. Как меня могли наказать, если я стал жертвой расизма? Надеюсь, мой случай пойдет на пользу, и другие футболисты не будут мучатся как я. Надеюсь, это станет отправной точкой для Италии и покажет миру, что надо бороться за свои права», – сказал Мунтари.

В текущем сезоне Салли Мунтари провел за «Пескару» 9 матчей в Серии А и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: AP

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»